Суд приговорил к 3,5 годам колонии директора актрисы Элины Быстрицкой
Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии директора актрисы Элины Быстрицкой Ксению Рубцову за мошенничество. Об этом РБК сообщил представитель суда.
«Рубцова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России [мошенничество]», — отметили в суде.
Представитель Замоскворецкого суда уточнил, что ее приговорили к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев в колонии общего режима. Директора Быстрицкой обвинили в присвоении свыше 34 млн руб. со счетов актрисы.
После оглашения приговора суд постановил арестовать находившуюся под подпиской о невыезде Рубцову.