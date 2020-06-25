Суд приговорил к 3,5 годам колонии директора актрисы Элины Быстрицкой

В 2019 году СМИ сообщали, что уголовное дело против директора было возбуждено по заявлению сестры актрисы Софьи Шегельман. Она обвинила Рубцову в том, что с банковских счетов Быстрицкой пропали 38 млн руб., писала «Комсомольская правда».

В сентябре прошлого года близкие народной артистки СССР сообщили действующему главе СК России Александру Бастрыкину о наличии у них «мрачных подозрений» по поводу смерти Быстрицкой и попросили разобраться со «странными обстоятельствами», предшествовавшими кончине актрисы. По словам родственников, накануне смерти Быстрицкая оказалась изолирована от общества, а Шегельман пресекала любые попытки пообщаться с ней.

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 года в возрасте 91 года. Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что в последнее время актриса тяжело болела. Ее похоронили 29 апреля на Новодевичьем кладбище.

Всенародную известность Быстрицкая получила, сыграв в 1958 году роль Аксиньи в фильме «Тихий Дон». Она также много лет играла в Малом театре.