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Суд приговорил к 3,5 годам колонии директора актрисы Элины Быстрицкой

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии директора актрисы Элины Быстрицкой Ксению Рубцову за мошенничество. Об этом РБК сообщил представитель суда.

«Рубцова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России [мошенничество]», — отметили в суде.

Представитель Замоскворецкого суда уточнил, что ее приговорили к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев в колонии общего режима. Директора Быстрицкой обвинили в присвоении свыше 34 млн руб. со счетов актрисы.

После оглашения приговора суд постановил арестовать находившуюся под подпиской о невыезде Рубцову.

Близкие Элины Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти
Общество
Элина Быстрицкая

В 2019 году СМИ сообщали, что уголовное дело против директора было возбуждено по заявлению сестры актрисы Софьи Шегельман. Она обвинила Рубцову в том, что с банковских счетов Быстрицкой пропали 38 млн руб., писала «Комсомольская правда».

В сентябре прошлого года близкие народной артистки СССР сообщили действующему главе СК России Александру Бастрыкину о наличии у них «мрачных подозрений» по поводу смерти Быстрицкой и попросили разобраться со «странными обстоятельствами», предшествовавшими кончине актрисы. По словам родственников, накануне смерти Быстрицкая оказалась изолирована от общества, а Шегельман пресекала любые попытки пообщаться с ней.

Чем запомнилась Элина Быстрицкая. Фотогалерея
Фотогалерея 

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 года в возрасте 91 года. Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что в последнее время актриса тяжело болела. Ее похоронили 29 апреля на Новодевичьем кладбище.

Всенародную известность Быстрицкая получила, сыграв в 1958 году роль Аксиньи в фильме «Тихий Дон». Она также много лет играла в Малом театре.

Теги: суд, приговор, директор, актриса, колония
Материалы по теме
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Общество
Близкие Элины Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти
Общество
Элину Быстрицкую похоронили на Новодевичьем кладбище
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