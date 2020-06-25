Путин предложил усилить контроль за исполнением решений по борьбе с COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин предложил усилить общественный контроль за исполнением решений, принятых в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил на встрече с членами Общественной палаты, передает пресс-служба Кремля.

«Считаю важным усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса», — сказал он.

Президент уточнил, что речь идет о социальной поддержке граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, а также НКО.

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