Пандемия коронавируса , 25 июн, 14:56
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Путин предложил усилить контроль за исполнением решений по борьбе с COVID
Президент России Владимир Путин предложил усилить общественный контроль за исполнением решений, принятых в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил на встрече с членами Общественной палаты, передает пресс-служба Кремля.
«Считаю важным усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса», — сказал он.
Президент уточнил, что речь идет о социальной поддержке граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, а также НКО.
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