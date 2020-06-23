Власти сообщили об одном погибшем в результате землетрясения в Мексике

Фото: Luis Alberto Cruz Hernandez / AP

В мексиканском штате Оахака на юго-западе страны в результате землетрясения магнитудой 7,5 погиб один человек. Об этом, как передает Milenio, сообщил губернатор штата Алехандро Мурат.

Это произошло в эпицентре землетрясения, городе Крусесита. Из-за толчков обрушилось здание, под обломками погиб один человек, еще один пострадал. Губернатор отметил, что из-за оползней, вызванных землетрясением, сообщение с некоторыми населенными пунктами в этом районе прервано.

В населенном пункте Уатулько в этом же штате из-за подземных толчков оказалась разрушена больница для пациентов с COVID-19. Персонал больницы и пациентов эвакуируют в другое лечебное учреждение.

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум также сообщила о двух пострадавших в результате подземных толчков.

Всего, по подсчетам Национальной сейсмологической службы Мексики, в стране произошло 174 подземных толчка.