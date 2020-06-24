Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до четырех

Из-за землетрясения в штате Оахака в Мексике погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте министерства общественной безопасности и защиты граждан Мексики. Ранее сообщалось об одном погибшем в городе Крусесита.

«Согласно предварительным данным, итогом землетрясения магнитудой 7,5 стала гибель четырех человек и незначительные повреждения жилого фонда», — сообщили в министерстве.

Кроме того, из-за подземных толчков были повреждены больницы, несколько церквей, а также дорожная и энергетическая инфраструктура.

По данным геологической службы США, землетрясение произошло в 9 км от города Эль Коюль в мексиканском штате Оахака. Его очаг залегал на глубине 33 км. В Национальной сейсмологической службе Мексики уточнили, что землетрясение произошло в 23 км к югу от курортного города Крусесита.