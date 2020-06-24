Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 68,84 (-0,65) Quote, 23 июн, 12:49
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 77,68 (-0,15) Quote, 23 июн, 12:49
Самый титулованный баскетбольный тренер Европы покинул «Фенербахче» Спорт, 12:24 Приехавший в Москву глава Киргизии не пошел на парад из-за коронавируса Общество, 12:21 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня Общество, 12:13 Баланс между работой и семьей — как молодому отцу обойтись без жертв РБК и STADA, 11:59 Выехать из кризиса на роликах: как раскрутить отраслевой YouTube-канал Pro, 11:57 Вице-премьер назвал условие для открытия международного авиасообщения Общество, 11:46 Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата Общество, 11:39 СМИ сообщили о предварительном контракте футболиста «Зенита» с «Рубином» Спорт, 11:36 Apple показала тизер сериала по романам Айзека Азимова Стиль, 11:35 Вагнер Лав дал ответ на вопрос о причинах срыва трансфера в ЦСКА Спорт, 11:16 Вагнер Лав выбрал Казахстан вместо ЦСКА. Что важно знать Спорт, 11:13 Прирост числа заболевших COVID в Москве стал минимальным за 2,5 месяца Общество, 11:09 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 11:02 Онищенко назвал трибуну на Красной площади самым безопасным местом страны Общество, 10:59
Общество ,  
0 

Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади в Москве возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Во время этой церемонии вместе с Путиным были приехавшие на парад иностранные лидеры. Как ранее сообщали в Кремле, в Москву прибыли руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Парад Победы на Красной площади. Полное видео
Общество

Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Его провели в этот день, так как 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся первый парад в честь окончания Великой Отечественной войны.

В параде помимо расчетов российских войск приняли участие военные из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Китая, Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Сербии, Узбекистана, Молдавии, Монголии и Таджикистана.

Теги: Москва, Могила Неизвестного Солдата, парад Победы
Материалы по теме
На параде на Красной площади прошли иностранные военные
Общество
Парад Победы на Красной площади. Полное видео
Общество
Гостей парада Победы в Москве рассадят на трибунах на дистанции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter