Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади в Москве возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Во время этой церемонии вместе с Путиным были приехавшие на парад иностранные лидеры. Как ранее сообщали в Кремле, в Москву прибыли руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Его провели в этот день, так как 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся первый парад в честь окончания Великой Отечественной войны.

В параде помимо расчетов российских войск приняли участие военные из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Китая, Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Сербии, Узбекистана, Молдавии, Монголии и Таджикистана.