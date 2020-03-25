Защита Абызова заявила об опровергающей доводы следствия экспертизе

Экспертиза, заказанная защитой, оценила активы из дела экс-министра Михаила Абызова в 4,6 млрд руб. — это больше суммы, которую за активы заплатили его компании и которую СК считает завышенной

Михаил Абызов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Независимая экспертиза, заказанная защитой бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, оценила активы из его уголовного дела в 4,6 млрд руб. Эта сумма превышает стоимость, по которой они были куплены и которую следствие считает многократно завышенной — 4 млрд руб. В то же время экспертиза, выполненная по постановлению следствия, не смогла сделать никаких определенных выводов. Об этом рассказал РБК адвокат Абызова Александр Аснис.

Абызов обвиняется в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК). Следственный комитет считает, что, занимая пост министра и не имея права заниматься бизнесом, Абызов в 2012–2014 годах организовал сложную сделку с активами, которые контролировал. Так, часть активов его компаний была продана за 186 млн руб. кипрскому офшору Blacksiris, затем объединена с учрежденными Blacksiris номинальными компаниями-пустышками (без реальной стоимости), а затем объединенный актив за 4 млрд руб. (то есть по завышенной стоимости) был продан компаниям СИБЭКО и РЭС, 96% акций которых принадлежали Абызову. В результате покупки «раздутого» актива, по версии следствия, пострадали миноритарные акционеры СИБЭКО и РЭС, а 4 млрд руб. были выведены в офшор.

В мае прошлого года СК назначил экспертизу по оценке рыночной стоимости акций, купленных СИБЭКО и РЭС; комитет обратился к специалистам московской лаборатории судебной экспертизы Минюста, рассказал Аснис. Экспертам были переданы два тома документов. Лаборатория дважды запрашивала у следствия дополнительные материалы, поскольку сделать какие-либо выводы из имеющихся не представлялось возможным. В итоге в феврале 2020 года эксперты «вынесли заключение о невозможности вынести заключение» на основании полученных документов, рассказал адвокат.

В то же время защита Абызова заказала независимую оценку акций из дела у АО «Росэко»; там пришли к выводу, что рыночная стоимость актива, купленного СИБЭКО и РЭС, могла составлять 4,6 млрд руб. — даже больше суммы, заплаченной покупателями, заявил Аснис. Он также напомнил, что сумма, заплаченная компаниями в 2014 году, не была определена произвольно, а основывалась на оценке компании Deloitte.