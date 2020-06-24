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Политика ,  
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Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Александр Лукашенко (справа)
Александр Лукашенко (справа) (Фото: Михаил Воскресенский / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после парада на Красной площади побывал на приеме в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают «Ведомости».

Таким образом Песков опроверг информацию о том, что сразу после парада Победы и возложения цветов к могиле Неизвестного солдата белорусский лидер отправился в аэропорт и вылетел в Минск. Об этом ранее 24 июня сообщал ТАСС со ссылкой на собеседника в посольстве республики в Москве.

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.

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Александр Лукашенко на военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Вечером 23 июня Лукашенко вместе с сыновьями прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею победы в Великой Отечественной войне.

Во время общения с гостями парада на Красной площади белорусский президент сказал: «В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!».

Теги: Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, парад
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