Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Александр Лукашенко (справа) (Фото: Михаил Воскресенский / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после парада на Красной площади побывал на приеме в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают «Ведомости».

Таким образом Песков опроверг информацию о том, что сразу после парада Победы и возложения цветов к могиле Неизвестного солдата белорусский лидер отправился в аэропорт и вылетел в Минск. Об этом ранее 24 июня сообщал ТАСС со ссылкой на собеседника в посольстве республики в Москве.

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.

Вечером 23 июня Лукашенко вместе с сыновьями прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею победы в Великой Отечественной войне.