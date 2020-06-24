Джордж Мартин сообщил о вкладе COVID-19 в дописывание «Песни льда и огня»

Джордж Мартин (Фото: Amy Sussman / Getty Images)

Шестая книга из серии «Песнь льда и огня», по которой снят сериал «Игра престолов», скорее всего, выйдет в следующем году. Об этом в своем блоге сообщил ее автор, американский писатель Джордж Мартин.

По его словам, он был очень расстроен переносом в виртуальное пространство съезда писателей-фантастов CoNZealand из-за пандемии коронавируса. Однако Мартин рассчитывает посетить мероприятие в следующем году, когда «и COVID-19, и «Ветра зимы» (так называется шестая книга. — РБК) будут окончены».

Писатель рассказал, что ускорить процесс создания ему помогла принудительная изоляция из-за пандемии коронавируса. Сейчас Мартин находится в горной хижине, где «ежедневно проводит долгие часы за написанием «Ветров зимы».

«Вчера я закончил новую главу, еще одну три дня назад, еще одну — на прошлой неделе», — написал автор «Песни льда и огня». Он отметил, что творческий подъем не означает, что книга выйдет в ближайшее время. «Это будет огромная книга, и мне еще предстоит пройти долгий путь», — сообщил Мартин, отдельно попросив фанатов не доверять слухам и не искать скрытых смыслов в своих словах.