Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

По неназванной пока причине сценарист объявил членам съемочной группы о закрытии проекта

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Телеканал HBO отменил выход одного из приквелов сериала «Игра Престолов», сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. Об этом же рассказали собеседники Variety.

THR пишет, что шоураннер и сценарист Джейн Голдман отправила членам съемочной группы и актерам электронные письма, в которых сообщила о закрытии проекта. Телеканал HBO отказался от комментариев.

В сериале должны были сниматься актеры Наоми Уотс, Джош Уайтхаус, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Наоми Аки, Дениз Гоф и другие. Однако пилотную серию уже сняли летом 2019 года.

Съемки проходили в Северной Ирландии. События приквела должны были происходить за тысячу лет до сюжета «Игры престолов». По словам писателя Джорджа Мартина, сериал назвали «Долгая ночь».