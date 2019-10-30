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Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По неназванной пока причине сценарист объявил членам съемочной группы о закрытии проекта
Фото: Kamil Zihnioglu / AP

Телеканал HBO отменил выход одного из приквелов сериала «Игра Престолов», сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. Об этом же рассказали собеседники Variety.

THR пишет, что шоураннер и сценарист Джейн Голдман отправила членам съемочной группы и актерам электронные письма, в которых сообщила о закрытии проекта. Телеканал HBO отказался от комментариев.

В сериале должны были сниматься актеры Наоми Уотс, Джош Уайтхаус, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Наоми Аки, Дениз Гоф и другие. Однако пилотную серию уже сняли летом 2019 года.

Съемки проходили в Северной Ирландии. События приквела должны были происходить за тысячу лет до сюжета «Игры престолов». По словам писателя Джорджа Мартина, сериал назвали «Долгая ночь».

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По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.

В середине сентября источники Variety также сообщали, что HBO готовит серию приквелов, основанных на книге «Пламя и кровь» об истории династии Таргариенов. Издание писало, что события приквела развернутся за 300 лет до начала событий «Игры Престолов».

После появления новости об отказе от одного приквела, HBO подтвердил, что на телеканале выйдет другой приквел под названием «Дом Дракона» (House of the Dragon). Об этом сообщается в официальном аккаунте «Игры престолов» в Twitter.

Над созданием сериала будут работать Джордж Мартин и Райан Кондал. Шоураннером станет британский режиссер Мигель Сапочник. Они вместе с Кондалом снимут пилотный и дополнительные эпизоды нового шоу. Кондал выступит в качестве сценариста.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: HBO, «Игра престолов», приквел
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