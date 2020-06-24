Путин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за будущие победы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на приеме для иностранных лидеров, приглашенных в Москву на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за ветеранов, а также за прошлые и будущие победы. Его слова передает пресс-служба Кремля.

«Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем!» — сказал российский лидер.

Он также поблагодарил иностранных гостей за то, что они приехали в Москву для участия в торжественных мероприятиях. Он добавил, что подвиг военнослужащих и тружеников тыла в годы Второй мировой войны — это пример «всепобеждающей силы сплоченности, дружбы и доверия» между странами. По его словам, это главная опора для преодоления трудностей.

Парад Победы в Москве состоялся 24 июня — в этот день в 1945 году на Красной площади впервые прошел парад в честь победы в Великой Отечественной войне.