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Гостей парада Победы в Москве рассадят на трибунах на дистанции

Гости парада Победы в Москве будут сидеть на трибунах с учетом социальной дистанции из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова, передает «РИА Новости».

«Нанесена разметка для рассадки гостей с обеспечением безопасного дистанцирования», — сказала Крылова. По ее словам, две трибуны на Красной площади могут вместить по 1089 человек, еще одна — 150.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ветераны смогут посмотреть парад Победы с трибун на Красной площади без масок. Она рассказала, что ветеранов рассадят через два кресла для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, она говорила, что в день парада за ними приедет специально подготовленный и продезинфицированный транспорт.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ветеранов, которым предстоит смотреть парад с трибун на Красной площади, поместили перед мероприятием на карантин в санатории и дома отдыха.

9 мая наземная часть парада Победы в Москве не состоялась из-за пандемии коронавируса. Мероприятие перенесли на 24 июня. В этот день в 1945 году на Красной площади прошел первый парад в честь победы в Великой Отечественной войне.

Теги: Москва, коронавирус, парад Победы
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