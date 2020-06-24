Авиапарады в Хабаровске и Владивостоке отменили из-за непогоды

Во Владивостоке и Хабаровске отменили воздушную часть парада Победы из-за нелетной погоды. Об этом пишет «РИА Новости».

В пресс-службе Восточного военного округа агентству сообщили, что авиапролет во Владивостоке отменили из-за дождя.

В Хабаровске парад пройдет без воздушной части из-за облачности, сказал агентству представитель пресс-службы Тихоокеанского флота. «Нижний край облачности — 300 м, а они[военная авиация] летят на расстоянии 350 м — это опасно», — пояснил он.

24 июня военные парады и артиллерийские салюты запланированы в 28 российских городах. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что в некоторых регионах парады пройдут в полном объеме, а где-то менее масштабно.«Нет и не может быть цели провести в каждом регионе полномасштабные парады любой ценой», — отметил он.