Попавшего в ДТП внука экс-губернатора Хабаровского края госпитализировали

Арестованный после ДТП в центре Москвы внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь госпитализирован, сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Ишаева отвезли в одну из московских больниц из спецприемника, где он отбывал административное наказание, сказал Мельников. «Об этом сообщили в спецприемнике, непосредственно в больнице у Ишаева я не был», — уточнил он.

Игорь Ишаев попал в ДТП в центре Москвы 17 июня. За рулем автомобиля Porsche Panamera он пытался развернуться в Ваганьковском путепроводе и столкнулся с двумя иномарками. О пострадавших в результате аварии не сообщалось.

Медицинское освидетельствование показало, что Ишаев был в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе ГУ МВД по Москве также сообщали, что ранее мужчину лишили водительских прав.