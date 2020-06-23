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Попавшего в ДТП внука экс-губернатора Хабаровского края госпитализировали

Арестованный после ДТП в центре Москвы внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь госпитализирован, сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Ишаева отвезли в одну из московских больниц из спецприемника, где он отбывал административное наказание, сказал Мельников. «Об этом сообщили в спецприемнике, непосредственно в больнице у Ишаева я не был», — уточнил он.

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
Общество

Игорь Ишаев попал в ДТП в центре Москвы 17 июня. За рулем автомобиля Porsche Panamera он пытался развернуться в Ваганьковском путепроводе и столкнулся с двумя иномарками. О пострадавших в результате аварии не сообщалось.

Медицинское освидетельствование показало, что Ишаев был в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе ГУ МВД по Москве также сообщали, что ранее мужчину лишили водительских прав.

Внука бывшего хабаровского губернатора арестовали на 12 суток
Общество
Игорь Ишаев

18 июня суд признал Ишаева виновным в управлении автомобилем без водительских прав и в нетрезвом состоянии. Ему назначили арест на 12 суток.

Дед Игоря Ишаева — Виктор Ишаев — возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год. После этого он был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012 году также был назначен руководителем Министерства по развитию Дальнего Востока.

Теги: ДТП, госпитализация, авария, новости
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Внука бывшего хабаровского губернатора арестовали на 12 суток
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Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
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