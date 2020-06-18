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Внука бывшего хабаровского губернатора арестовали на 12 суток

Игорь Ишаев
Игорь Ишаев (Фото: пресс-служба Пресненского суда)

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев получил административный арест на 12 суток после пьяного ДТП в центре Москвы. Об этом РБК сообщили в Пресненском районном суде столицы.

Ишаев был признан виновным в управлении автомобилем без водительских прав и в нетрезвом состоянии. «Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток», — сообщили в суде.

Видео: Пресс-служба Пресненского суда
Видео: Пресс-служба Пресненского суда

17 июня Игорь Ишаев на Porsche Panamera попал в аварию на улице 1905 года. Он пытался развернуться в Ваганьковском путепроводе и столкнулся с двумя двигавшимися навстречу иномарками. О пострадавших в результате ДТП не сообщалось.

Результаты медицинского освидетельствования показали наличие в крови мужчины алкоголя. В пресс-службе ГУ МВД по Москве также сообщали, что водителя ранее лишили водительских прав.

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
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Дед Игоря Ишаева — Виктор Ишаев — был губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 год. После этого он был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, затем возглавил Минвостокразвития.

Весной 2019 года Виктора Ишаева задержали по подозрению в хищениях у «Роснефти». Позже адвокат экс-губернатора сообщил, что его клиент возместил компании ущерб в размере 5,7 млн руб.

Теги: арест, ДТП, Москва
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Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
Общество
Суд отправил под домашний арест экс-полпреда Ишаева
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