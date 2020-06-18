Внука бывшего хабаровского губернатора арестовали на 12 суток

Игорь Ишаев (Фото: пресс-служба Пресненского суда)

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев получил административный арест на 12 суток после пьяного ДТП в центре Москвы. Об этом РБК сообщили в Пресненском районном суде столицы.

Ишаев был признан виновным в управлении автомобилем без водительских прав и в нетрезвом состоянии. «Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток», — сообщили в суде.

Видео: Пресс-служба Пресненского суда

17 июня Игорь Ишаев на Porsche Panamera попал в аварию на улице 1905 года. Он пытался развернуться в Ваганьковском путепроводе и столкнулся с двумя двигавшимися навстречу иномарками. О пострадавших в результате ДТП не сообщалось.

Результаты медицинского освидетельствования показали наличие в крови мужчины алкоголя. В пресс-службе ГУ МВД по Москве также сообщали, что водителя ранее лишили водительских прав.