Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

В Пресненском районе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera и еще двух иномарок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь. О том, что в ДТП попал Игорь Ишаев также сообщили РЕН ТВ и «Пятый канал».

Авария произошла в 16:40 мск на улице 1905 года, сообщили в пресс-службе. «Водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками», — говорится в сообщении.

Освидетельствование показало, что водитель Porsche Panamera был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже был лишен водительских прав, отметили в пресс-службе. Сейчас его доставили в отдел полиции для составления необходимых материалов.

В пресс-службе уточнили, что в результате аварии машины получили повреждения, но о пострадавших информации не было. Имя водителя в полиции не назвали.