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Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

В Пресненском районе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera и еще двух иномарок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь. О том, что в ДТП попал Игорь Ишаев также сообщили РЕН ТВ и «Пятый канал».

Авария произошла в 16:40 мск на улице 1905 года, сообщили в пресс-службе. «Водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками», — говорится в сообщении.

Освидетельствование показало, что водитель Porsche Panamera был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже был лишен водительских прав, отметили в пресс-службе. Сейчас его доставили в отдел полиции для составления необходимых материалов.

В пресс-службе уточнили, что в результате аварии машины получили повреждения, но о пострадавших информации не было. Имя водителя в полиции не назвали.

Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева
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Ранее Игорь Ишаев уже попадал в ДТП в Москве в марте 2017 года. Тогда он был за рулем Mercedes и на скорости более 200 км/ч врезался в несколько автомобилей.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год. В 2009 году Ишаев стал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-м также был назначен руководителем Министерства по развитию Дальнего Востока. С обоих постов он был отправлен в отставку в 2013 году. В марте 2019 года Ишаева задержали по подозрению в хищении у «Роснефти» на сумму в размере 5 млн руб. Позднее его адвокат сообщил, что экс-губернатор возместил ущерб.

Теги: Москва, ДТП, новости
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