Экс-губернатор и академик: что известно о Викторе Ишаеве

У Ишаева двое детей, дочь и сын. Сын Дмитрий, как и сам Виктор Ишаев, задержан 28 марта. По данным СПАРК, Дмитрию Викторовичу Ишаеву (инициалы такие же, как у сына Виктора Ишаева) принадлежит ООО «Дальвостоктрейд».

Внук Виктор Ишаева Игорь в марте 2017 года стал участником резонансного ДТП на МКАДе. Mercedes-Benz CLS под управлением младшего Ишаева на скорости более 200 км/ч врезался в несколько автомобилей. Дело об аварии закрыли после примирения сторон