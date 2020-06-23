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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин анонсировал внесение поправок в регулирование лечения на дому

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Правительство России внесет корректировки в действующее регулирование лекарственного обеспечения, которые позволят пациентам продолжить вести лечение на дому теми же препаратами, которые применялись в стационаре. Об этом сообщил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина привел пример, когда пациентов лечили одними лекарствами, а при выписке им назначали аналоги других производителей, которые могли не давать положительного эффекта для выздоровления.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Чтобы повысить уровень оказания медицинской помощи, нужны доступные по цене, качественные, а порой и вовсе инновационные лекарства, и, конечно необходимо нормативное регулирование, которое позволяет гибко решать те проблемы, с которыми сталкиваются врачи и их пациенты», — сказал Мишустин.

По его словам, правительство намерено внести корректировки в действующее регулирование в данной сфере, благодаря чему пациенты смогут лечиться на дому тем же препаратом, который применялся в стационаре, где пациент проходил лечение.

Мишустин считает, что такая мера позволит пациентам после выписки «следовать той схеме лечения, которая уже доказала свою эффективность». Помимо этого премьер-министр пообещал усовершенствовать процедуру формирования перечня лекарственных средств, которые закупаются в соответствии с их торговыми наименованиями. Мишустин заверил, что данная мера будет сделана открытой.

Мишустин заявил об основаниях для снятия ограничений по всей стране
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С 1 марта в России разрешили ввоз незарегистрированных лекарств, необходимость которых для пациента признана врачебной комиссией. Согласно новым поправкам ввозить препараты, свободный оборот которых в России запрещен, можно для нужд конкретных пациентов. Для этого врачебная комиссия должна установить, что использовать какое-либо иное зарегистрированное лекарство в случае этого пациента нельзя.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Михаил Мишустин, лечение, коронавирус
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