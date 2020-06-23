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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Голландский адвокат призвал учесть роль Украины в крушении MH-17

Сабине тен Дуссхате и Будевейн ван Эйк (справа)
Сабине тен Дуссхате и Будевейн ван Эйк (справа) (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

В ходе процесса в Гааге по делу о крушении самолета Malaysian Airlines, следовавшего рейсом MH-17 и потерпевшего крушение в Донецкой области Украины летом 2014 года, голландский адвокат Будевейн ван Эйк, защитник обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявил, что в ходе процесса необходимо изучить действия киевских властей, сообщает агентство AAP. В частности он напомнил, что лайнер оказался в небе над зоной вооруженного конфликта, потому что Украина не закрыла воздушное пространство в этом районе.

По словам Ван Эйка, подобные действия Киева могут быть подтверждением теории, что гражданские лайнеры использовались украинцами в качестве «живых щитов» для прикрытия военных самолетов.

Адвокат указал, что этот факт необходимо учитывать при определении вины подозреваемых в случившемся.

Комментируя слова Ван Эйка агентству «РИА Новости», пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван Мосдейк заявила, что в Голландии расследуют факт незакрытия воздушного пространства над зоной вооруженного конфликта, однако речь идет об отдельном деле, которое не связано с процессом в Гааге.

Радары не зарегистрировали полет ракеты перед крушением MH17
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Фото: Максим Змеев / Reuters

Boeing 777 был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все они погибли. В сентябре 2016 года Объединенная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное на востоке Украины (под контролем сил ДНР), а зенитный комплекс принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

JIT считает, что к катастрофе причастны трое россиян и один украинец. По мнению следователей, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), экс-глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и еще один подчиненный Дубинского Леонид Харченко ответственны за переброску зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России в Донбасс, из которого якобы и был сбит самолет.

Cуд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта в Гааге.

Прокуратура Нидерландов рассмотрела несколько сценариев крушения MH17
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Фото: Максим Змеев / Reuters


Россия настаивает на непричастности к катастрофе. Владимир Путин заявлял, что у России есть своя версия причин крушения рейса MH17, в результате которого погибли 298 человек. Однако, по его словам, западные эксперты не хотят к ней прислушиваться.

Материал дополняется

Теги: MH 17, Нидерланды, крушение
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