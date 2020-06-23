Голландский адвокат призвал учесть роль Украины в крушении MH-17

Сабине тен Дуссхате и Будевейн ван Эйк (справа) (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

В ходе процесса в Гааге по делу о крушении самолета Malaysian Airlines, следовавшего рейсом MH-17 и потерпевшего крушение в Донецкой области Украины летом 2014 года, голландский адвокат Будевейн ван Эйк, защитник обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявил, что в ходе процесса необходимо изучить действия киевских властей, сообщает агентство AAP. В частности он напомнил, что лайнер оказался в небе над зоной вооруженного конфликта, потому что Украина не закрыла воздушное пространство в этом районе.

По словам Ван Эйка, подобные действия Киева могут быть подтверждением теории, что гражданские лайнеры использовались украинцами в качестве «живых щитов» для прикрытия военных самолетов.

Адвокат указал, что этот факт необходимо учитывать при определении вины подозреваемых в случившемся.

Комментируя слова Ван Эйка агентству «РИА Новости», пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван Мосдейк заявила, что в Голландии расследуют факт незакрытия воздушного пространства над зоной вооруженного конфликта, однако речь идет об отдельном деле, которое не связано с процессом в Гааге.