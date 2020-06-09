Радары не зарегистрировали полет ракеты перед крушением MH17

Голландский прокурор допустил, что запись могли удалить умышленно. Допустил он и технические проблемы с регистрацией полета ракеты

Фото: Максим Змеев / Reuters

Эксперты, привлеченные к расследованию крушения в Донбассе малайзийского Boeing, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, не обнаружили следов полета ракеты или истребителя в момент трагедии. Как сообщает австралийское издание Goodwindi Argus, их не зафиксировали станции РЛС на Украине или в России, о чем в ходе судебного заседания по делу о гибели пассажиров заявил голландский прокурор Тейс Бергер.

При этом на суде было указано, что ракету из комплекса «Бук М1», которая по размеру меньше дрона, радар мог и не заметить. Бергер допустил и то, что российские гражданские службы могли не сохранить данные о ракете или что радар технически не мог заметить ее.

Бергер также привел мнение одного из экспертов, который выдвинул версию, что данные РЛС были удалены. «По его словам, сделать это было очень просто», — добавил прокурор.

Помимо этого, он указал, что предоставленные Россией спутниковые снимки были плохого качества. В Китае в ответ на соответствующий запрос заявили, что их спутник в момент крушения самолета не делал снимки в этом районе.

Бергер также напомнил, что в Вашингтоне спустя три дня после крушения Boeing заявляли о наличии у них данных о запуске ракеты из района города Снежное (который на тот момент контролировался ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики). Однако получить эти важные улики не удалось, поскольку американские документы до сих пор засекречены.

Самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все они погибли. В сентябре 2016-го Объединенная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное на востоке Украины (под контролем сил ДНР), а зенитный комплекс принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

JIT считает, что к катастрофе причастны трое россиян и один украинец. По мнению следователей, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), экс-глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и еще один подчиненный Дубинского Леонид Харченко ответственны за переброску зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России в Донбасс, из которого якобы и был сбит самолет.

Cуд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта в Гааге.

Россия настаивает на непричастности к катастрофе. Владимир Путин заявлял, что у России есть своя версия причин крушения рейса MH17, в результате которого погибли 298 человек. Однако, по его словам, западные эксперты не хотят к ней прислушиваться.