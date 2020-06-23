Роскачество выявило следы хлора и антибиотиков в курином филе

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Эксперты Роскачества провели исследование куриного филе 15 торговых марок, в большинстве из них были обнаружены следы хлора и антибиотиков. Об этом говорится в сообщении организации.

Из 15 исследованных товаров 13 произвели в России, а 2 — в Белоруссии. Эксперты искали следы антибиотиков и гормонов роста, а также оценивали микробиологическую безопасность и пищевую ценность.

«Побочный продукт хлорирования — хлороформ — не выявлен в 6 из 15 товаров», — говорится в сообщении. Это продукция компаний «Ярославский бройлер», «Благояр», Alfoor, «Приосколье», «Моссельпром», «Рококо».

В остальных товарах обнаружен хлороформ в количествах, соотносимых с нормативами хлорсодержащих веществ в питьевой воде. При этом следы антибиотиков отсутствуют только в товарах пяти торговых марок: «Ярославский бройлер», «Присколье», «Акашево», «Ясные зори» и «Петруха».

У двух производителей имеется надпись на этикетке «Без антибиотиков», а это не соответствует действительности. Это продукция торговых марок «Вкусвилл» и «Троекурово».