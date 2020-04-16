Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в творожной массе

Фото: Michael Conroy / AP

Эксперты обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и повышенное содержание плесеней в творожной массе ряда производителей, сообщается на сайте Роскачества. Всего для исследования отобрали 19 торговых марок из российских магазинов, товары объединяет заявленное наличие в составе изюма и отсутствие растительных жиров.

«Превышения по содержанию плесени выявлены в товарах «Ностальгия», «Свитлогорье», «Ирбитская», «ВкусВилл» и «Останкинское 1955», — уточняется в сообщении. Кишечную палочку нашли в творожной массе торговой марки «От фермера».

Эксперты отмечают, что творожная масса — благоприятная среда для развития микроорганизмов. «Даже краткосрочные колебания температур могут повлиять на рост дрожжей, а любой дополнительный компонент типа изюма увеличивает риски», — говорится в исследовании.

Кроме того, специалисты организации зафиксировали повышенное содержание тяжелых металлов и следы антибиотиков в части продуктов.