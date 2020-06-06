Роскачество обнаружило следы антибиотиков в сервелате

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Роскачество проверило несколько популярных торговых марок сервелата, результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Специалисты изучили продукцию брендов «Ближние Горки», «Клинский», «Ремит», «Владимирский стандарт», «Папа может», «Великолукский мясокомбинат». Для расширения исследования в него добавили сервелат ТМ «Таврия».

«В новом исследовании в этом сервелате («Папа может») также выявлены следы антибиотика (флорфеникол), есть претензии к маркировке. Гистология показала в составе клетчатку и другие растительные компоненты (камеди), загуститель альгинат», — указало Роскачество. По результатам 2017 года в этой колбасе нашли следы антибиотика стрептомицина, пищевые волокна растительного происхождения, в ней также было недостаточно белка.

Что касается остальных марок, из сервелата «Великолукский мясокомбинат» исчезли антибиотики, но в составе колбасы зафиксировали крахмал, клетчатку, растительные углеводные компоненты, загуститель каррагинан.