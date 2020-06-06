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Роскачество обнаружило следы антибиотиков в сервелате

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Роскачество проверило несколько популярных торговых марок сервелата, результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Специалисты изучили продукцию брендов «Ближние Горки», «Клинский», «Ремит», «Владимирский стандарт», «Папа может», «Великолукский мясокомбинат». Для расширения исследования в него добавили сервелат ТМ «Таврия».

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«В новом исследовании в этом сервелате («Папа может») также выявлены следы антибиотика (флорфеникол), есть претензии к маркировке. Гистология показала в составе клетчатку и другие растительные компоненты (камеди), загуститель альгинат», — указало Роскачество. По результатам 2017 года в этой колбасе нашли следы антибиотика стрептомицина, пищевые волокна растительного происхождения, в ней также было недостаточно белка.

Что касается остальных марок, из сервелата «Великолукский мясокомбинат» исчезли антибиотики, но в составе колбасы зафиксировали крахмал, клетчатку, растительные углеводные компоненты, загуститель каррагинан.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Общим замечанием ко всем сервелатам остается превышение содержания влаги, отклонение от ГОСТа. В то же время Роскачество отметило, что это связано с обезжириванием продуктов. «Производители в настоящее время идут навстречу запросам потребителей и просто делают продукцию менее жирной, чем, например, 20–30 лет назад», — уточняется в сообщении.

Ранее Роскачество выявило кишечную палочку и плесень в творожной массе некоторых производителей. Кроме того, превышения по содержанию плесени установили в товарах «Ностальгия», «Свитлогорье», «Вкусвилл» и «Останкинское 1955».

Теги: «Роскачество», колбаса
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