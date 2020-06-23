Еще 2578 человек выздоровели от COVID-19 в Москве

Еще 2578 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на сайте Мосгорздрава.

Таким образом, число вылечившихся с начала эпидемии достигло 139 248 человек, уточнила она.

По данным оперативного штаба за 22 июня, Санкт-Петербург обошел Москву по количеству смертей от коронавируса, заняв первое место. Таким образом, Москва перестала лидировать по этому показателю. По данным за понедельник, за сутки в Петербурге умерли 29 человек, 20 скончались в столице. Петербург во второй раз опередил Москву по количеству смертей. Впервые это произошло 16 июня — 54 умерших от COVID-19 против 52.

22 июня мэр столицы Сергей Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в городе. С 23 июня, в частности, откроются рестораны и кафе, фитнес-клубы и бассейны. До этого вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что часть ограничений, связанных с коронавирусом, нужно соблюдать и осенью, когда произойдет сезонный всплеск простудных заболеваний. По ее словам, к таким мерам относится масочный режим.