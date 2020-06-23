Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений

В Москве с 23 июня отменяется действие почти всех ограничений, введенных из-за коронавируса. Это следует из указа, опубликованного ранее на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Со вторника возобновят работу фитнес-клубы, бассейны, массажные салоны, бани и физкультурно-оздоровительные комплексы. Также с этого дня москвичам разрешается пользоваться детскими и спортивными площадками, сидеть на скамейках и в беседках.

Рестораны, кафе, бары и столовые могут открыть для посетителей внутренние помещения. С 16 июня заведениям общепита было разрешено обслуживать гостей лишь на летних верандах.

Кроме того, с 23 июня снимаются ограничения на работу детских садов. В обычный режим работы вернуться библиотеки и учреждения социальной защиты, возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.