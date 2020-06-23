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Пандемия коронавируса ,  
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Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений

В Москве с 23 июня отменяется действие почти всех ограничений, введенных из-за коронавируса. Это следует из указа, опубликованного ранее на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Со вторника возобновят работу фитнес-клубы, бассейны, массажные салоны, бани и физкультурно-оздоровительные комплексы. Также с этого дня москвичам разрешается пользоваться детскими и спортивными площадками, сидеть на скамейках и в беседках.

Рестораны, кафе, бары и столовые могут открыть для посетителей внутренние помещения. С 16 июня заведениям общепита было разрешено обслуживать гостей лишь на летних верандах.

График снятия ограничений в Москве. Главное
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Фото: Александр Земляниченко / AP

Кроме того, с 23 июня снимаются ограничения на работу детских садов. В обычный режим работы вернуться библиотеки и учреждения социальной защиты, возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.

Ранее Собянин объяснил новое смягчение ограничений тем, что заболеваемость коронавирусом в Москве идет на убыль. Он отметил, что по сравнению с предыдущей неделей число вновь выявляемых случаев заражения сократилось в среднем на 10%.

При этом мэр добавил, что требования носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию остаются в силе. Кроме того, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус
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