SANA сообщило об отражении ПВО Сирии атаки беспилотников у города Джабла

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в небе над городом Джабла на западе страны. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.

По его данным, системы ПВО также уничтожили несколько ракет в небе над провинцией Хомс. Как сообщает агентство, атака велась с территории соседнего Ливана.

В начале июня сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля в провинции Хама.

В конце прошлого года боевики при помощи беспилотников пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Однако средства ПВО засекли дронов и отразили нападение. В результате произошедшего никто не пострадал, авиабаза продолжила работу.