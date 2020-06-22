Общество , 22 июн, 23:57
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SANA сообщило об отражении ПВО Сирии атаки беспилотников у города Джабла
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в небе над городом Джабла на западе страны. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.
По его данным, системы ПВО также уничтожили несколько ракет в небе над провинцией Хомс. Как сообщает агентство, атака велась с территории соседнего Ливана.
В начале июня сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля в провинции Хама.
В конце прошлого года боевики при помощи беспилотников пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Однако средства ПВО засекли дронов и отразили нападение. В результате произошедшего никто не пострадал, авиабаза продолжила работу.