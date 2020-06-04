SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов Израиля

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку со стороны Израиля в провинции Хама. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.

По данным агентства, сирийские военные отразили атаку израильских военных в небе над городом Масьяф, расположенном на северо-западе Сирии.

Во время атаки израильские самолеты находились в небе над районом Хермель на севере Ливана. По предварительным данным, в результате атаки никто из сирийских военнослужащих, а также из мирных жителей не пострадал. В результате ракетной атаки был нанесен материальный урон, ущерб устанавливается.

Официальные ресурсы Армии самообороны Израиля не сообщают о воздушной атаке на Сирию.

Вечером 4 мая силы противовоздушной обороны Сирии отразили нанесенную Израилем воздушную атаку по исследовательскому центру, расположенном в провинции Алеппо. Помимо прочего, тогда атаке подверглись военные склады в районе города Сафира на северо-западе Сирии.