Российские ПВО отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

Российские средства противовоздушной обороны отразили новую атаку на авиабазу Хмеймим, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Об этом говорится в сообщении центра, поступившем в РБК.

На этот раз боевики запустили дроны в ночь на 23 декабря. Два беспилотника, направлявшиеся с юго-востока, были уничтожены, сообщил Боренков. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал и авиабаза работает в штатном режиме.

Одно из последних подобных нападений на российскую авиабазу в Сирии произошло 3 сентября. Тогда средства ПВО сбили два беспилотника. Как сообщили в Минобороны, всего за последние два года российские военные уничтожили около 120 дронов.