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Поправки в Конституцию ,  
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Воробьев объяснил значение поправок в Конституцию

Принятие поправок в Конституцию означает не только стабильность и развитие экономики, но и «защищенность от непредсказуемых шараханий и событий», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Самое главное — у нас есть наш президент, наш атлант, который держит всю систему», — сказал Воробьев.

По его словам, сейчас каждый из подмосковных городов «меняется к лучшему по той или иной президентской программе». Речь идет о строительстве парков, благоустройстве дворов, а также об организации перинатальных центров или модернизации образования, пояснил губернатор.

«Все это для нас критически важно. Поэтому наш президент имеет право быть сильным, имеет возможность дальше избираться», — добавил Воробьев.

В Кремле назвали поправки в Конституцию «цементированием» России
Общество
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день объявлен выходным. Россиянам предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» В качестве ответа предусмотрено два варианта: «за» и «против».

Поправки, в частности, предусматривают закрепление в Конституции ряда социальных норм и изменение полномочий премьера и палат парламента. Также они устанавливают новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и предусматривают обнуление сроков действующего или бывшего главы государства.

Поправка, которая позволяет Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты, направлена на то, чтобы политические руководители «перестали думать о трансфере», заявил ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам Андрей Клишас.

Теги: Андрей Воробьев, поправки, Конституция
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