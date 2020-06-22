Воробьев объяснил значение поправок в Конституцию

Принятие поправок в Конституцию означает не только стабильность и развитие экономики, но и «защищенность от непредсказуемых шараханий и событий», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Самое главное — у нас есть наш президент, наш атлант, который держит всю систему», — сказал Воробьев.

По его словам, сейчас каждый из подмосковных городов «меняется к лучшему по той или иной президентской программе». Речь идет о строительстве парков, благоустройстве дворов, а также об организации перинатальных центров или модернизации образования, пояснил губернатор.

«Все это для нас критически важно. Поэтому наш президент имеет право быть сильным, имеет возможность дальше избираться», — добавил Воробьев.