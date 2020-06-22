В Москве сняли ограничения на работу турагентств

В Москве с 23 июня отменяется ограничение на работу туристических агентств, объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Запрет снят в рамках очередного ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.



Решение принято в связи с «близким началом курортного сезона», отметил Собянин. Кроме того, регионы постепенно снимают ограничения на въезд, добавил мэр.

При этом организация экскурсий по Москве пока не разрешена, говорится в сообщении.

Также с 23 июня в Москве в полном объеме заработают рестораны и кафе, фитнес-клубы и бассейны. Кроме того, будут сняты ограничения на работу библиотек, детских садов и учреждений социальной защиты. Также в столице можно будет сидеть на скамейках, а дети смогут играть на площадках.

При этом в Москве сохраняется обязательный режим ношения масок и перчаток в магазинах, а также требование соблюдения социальной дистанции. Собянин отметил, что «ему тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения», но указал, что власти и дальше будут действовать поэтапно.