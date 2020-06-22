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Визовые центры Великобритании в России возобновили работу

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С 22 июня британские визовые центры в России приступили к поэтапному возобновлению работы. Об этом сообщает посольство Великобритании в Telegram.

С понедельника визовые центры уже начали выдачу паспортов, а через неделю, 29 июня, также станет доступна подача новых заявлений на получение визы, говорится в сообщении.

Для того, чтобы попасть в визовый центр, необходимо быть в защитной маске, а также измерить на входе температуру тела, указали в посольстве. Кроме того, в здании требуется соблюдать правила социального дистанцирования.

В посольстве отметили, что визовые центры не смогут сразу возобновить работу в полном объеме, а в первую очередь обработают заявления, рассмотрение которых ранее приостановили из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, а оказание услуги «Priority Visa Service» временно приостановлено. В целом в рассмотрении визовых заявлений возможны задержки, предупредили в диппредставительстве.

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Фото: Byron Smith / Getty Images

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Теги: посольство, визовый центр, Великобритания
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