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Протесты в США ,  
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Epic Games удалила полицейские машины из игры Fortnite

Фото: Neilson Barnard / Getty Images
Фото: Neilson Barnard / Getty Images

Американская компания Epic Games на фоне массовых протестов в США удалила полицейские машины из игры Fortnite. Об этом сообщает WSJ.

Новый сезон игры был запущен на прошлой неделе. После обновления в игре осталось много автомобилей из предыдущей версии, но полицейские машины удалили.

Полицейские автомобили в игре не могли использоваться игроками. При этом, как заявил изданию источник, близкий к разработчикам игры, удаление автомобилей не стоит воспринимать как политическое заявление.

Fortnite — одна из самых популярных игр в мире, более чем с 350 млн игроков. Fortnite создана в жанре симулятора выживания, в которой игроки должны бороться с монстрами.

Протесты в США вызваны гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания 25 мая. Его задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил ему коленом на горло, игнорируя слова Флойда о том, что он не может дышать. Протесты вызвали новый виток обсуждения расизма в США.

Протесты в США из-за смерти задержанного афроамериканца. Фоторепортаж
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Многие компании отреагировали на протесты. Так, Johnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику. Американская компания Dreyer решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов, которые живут на Аляске, Чукотке, в Гренландии и на севере Канады.

Теги: полиция, видеоигры, онлайн-игры
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