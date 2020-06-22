Epic Games удалила полицейские машины из игры Fortnite

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Американская компания Epic Games на фоне массовых протестов в США удалила полицейские машины из игры Fortnite. Об этом сообщает WSJ.

Новый сезон игры был запущен на прошлой неделе. После обновления в игре осталось много автомобилей из предыдущей версии, но полицейские машины удалили.

Полицейские автомобили в игре не могли использоваться игроками. При этом, как заявил изданию источник, близкий к разработчикам игры, удаление автомобилей не стоит воспринимать как политическое заявление.

Fortnite — одна из самых популярных игр в мире, более чем с 350 млн игроков. Fortnite создана в жанре симулятора выживания, в которой игроки должны бороться с монстрами.

Протесты в США вызваны гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания 25 мая. Его задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил ему коленом на горло, игнорируя слова Флойда о том, что он не может дышать. Протесты вызвали новый виток обсуждения расизма в США.