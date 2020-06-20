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Johnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику

Johnson & Johnson JNJ $144,24 +0,86% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американская компания Johnson & Johnson, выпускающая косметику и средства гигиены, решила не выпускать больше средства для осветления темных пятен. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление компании.

Газета пишет, что некоторые потребители используют их для того, чтобы сделать  свой цвет кожи светлее.

«Разговоры в течение последних нескольких лет показали, что некоторые названия продуктов или заявления по поводу средств для уменьшения темных пятен наших [брендов] Neutrogena и Clean & Clear представляют светлую или белую кожу лучше, чем ваш собственный тон» — цитирует NYT заявление.

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Материал дополняется.

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