Johnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику

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Американская компания Johnson & Johnson, выпускающая косметику и средства гигиены, решила не выпускать больше средства для осветления темных пятен. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление компании.

Газета пишет, что некоторые потребители используют их для того, чтобы сделать свой цвет кожи светлее.

«Разговоры в течение последних нескольких лет показали, что некоторые названия продуктов или заявления по поводу средств для уменьшения темных пятен наших [брендов] Neutrogena и Clean & Clear представляют светлую или белую кожу лучше, чем ваш собственный тон» — цитирует NYT заявление.

Ранее американская компания Dreyer решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов, которые живут на Аляске, Чукотке, в Гренландии и на севере Канады.