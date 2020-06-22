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ФСБ рассекретила данные о пытках красноармейцев в Крыму в 1942 году

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретила документы о расправе над 900 красноармейцами в Судаке, которых в 1942 году фашисты подвергли пыткам, а после расстреляли, передает «РИА Новости».

Среди документов есть спецсообщение, адресованное народному комиссару внутренних дел Крымской АССР майору КГБ Григорию Каранадзе в апреле 1942 года.

В нем говорится, что после эвакуации Судака, советские войска из-за артиллерийско-минометного обстрела не смогли вывезти из города 900 тяжелораненых красноармейцев и командиров. «Немецкие изверги, совместно с дружинниками-татарами, ворвались в город и учинили дикую зверскую расправу над ранеными», — отмечается в сообщении. Позднее всех 900 красноармейцев вывели на берег и расстреляли.

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Согласно спецсообщению, самые жестокие репрессии фашисты применяли по отношению к российскому и греческому населению, поскольку подозревали их в помощи партизанам. В частности, нацисты полностью истребили мужчин в греческой деревне Лаки, а женщин и детей отправили в Бахчисарай, где повесили.

Среди документов также есть протокол допроса свидетельницы произошедшего уроженки Керчи Антонины Олейниковой от 19 января 1970 года. По ее словам, с августа 1943 по февраль 1944 года около 800 гражданских укрывались от фашистов в Багеровских каменоломнях в Керчи.

«Узнав, что люди скрываются в каменоломнях, немецкая полиция и жандармерия много раз предлагали нам выйти с каменоломен, но из них никто не вышел. Тогда немцы начали применять газы», — рассказала Олейникова.

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Фашисты также зажигали горючую смесь в бочках и забрасывали их внутрь каменоломен, добавила она. По словам Олейниковой, люди находились там без воды и еды. В феврале 1944 года укрывавшихся в каменоломнях советских граждан арестовали и поместили в концлагерь при железнодорожной станции Семь Колодезей.

22 июня, в День памяти и скорби, эти документы передали в государственный архив республики Крым.

В конце апреля прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики разрешить отменить постановление о прекращении дела о расследовании преступлений, которые совершили на полуострове в годы Великой Отечественной войны немецкие и румынские войска. Органы КГБ завели дело в 1969 году, однако затем его прекратили. Часть материалов передали в Германию для привлечения преступников к ответственности.

Теги: ФСБ, Крым, Великая Отечественная война
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