ФСБ рассекретила данные о пытках красноармейцев в Крыму в 1942 году

Фото: ТАСС

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретила документы о расправе над 900 красноармейцами в Судаке, которых в 1942 году фашисты подвергли пыткам, а после расстреляли, передает «РИА Новости».

Среди документов есть спецсообщение, адресованное народному комиссару внутренних дел Крымской АССР майору КГБ Григорию Каранадзе в апреле 1942 года.

В нем говорится, что после эвакуации Судака, советские войска из-за артиллерийско-минометного обстрела не смогли вывезти из города 900 тяжелораненых красноармейцев и командиров. «Немецкие изверги, совместно с дружинниками-татарами, ворвались в город и учинили дикую зверскую расправу над ранеными», — отмечается в сообщении. Позднее всех 900 красноармейцев вывели на берег и расстреляли.

Согласно спецсообщению, самые жестокие репрессии фашисты применяли по отношению к российскому и греческому населению, поскольку подозревали их в помощи партизанам. В частности, нацисты полностью истребили мужчин в греческой деревне Лаки, а женщин и детей отправили в Бахчисарай, где повесили.