Прокуратура попросила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Одной из целей возобновления следствия в Генпрокуратуре назвали всестороннее и полное установление нацистских преступников и их пособников

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Прокуратура Крыма попросила Верховный суд региона разрешить отменить постановление о прекращении дела о расследовании преступлений, совершенных на полуострове во время его оккупации немецкими и румынскими войсками в годы Великой Отечественной войны. Дело было возбуждено органами КГБ в 1969 году, однако затем прекращено, при этом часть материалов была передана в ФРГ для привлечения военных преступников к ответственности.

В Генпрокуратуре пояснили, что решение просить о возобновлении дела было принято после изучения недавно рассекреченных ФСБ архивных документов о преступлениях нацистов и их пособников на территории Крыма.

«Установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности нацистов на территории Крыма в 1941–1944 годах, непосредственные участники данных преступлений и их жертвы, сведения о которых не нашли своего отражения в итоговых процессуальных документах следствия», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве пояснили, что в ходе следствия по делу были «не в полном объеме» оценены сведения о «варварских преступлениях», совершенных нацистами и их пособниками во время оккупации Алушты, Евпатории и Симферополя, а также в Белогорском и Бахчисарайском районах. По данным Генпрокуратуры, в ходе этих эпизодов были убиты более 17 тыс., угнаны на работы в Германию около 3 тыс. человек.