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СК начал проверку материалов о геноциде в Карелии в 1940-х годах

Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске, республика Карелия (Фото: Дмитрий Козлов / РИА Новости)

Следователи проводят работу по установлению новых случаев преступлений против мирного населения Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте СК России.

«По факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК России (геноцид)», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи изучают рассекреченные областным УФСБ материалы об уничтожении военнопленных и мирного славянского населения региона в концлагерях, созданных финской оккупационной администрацией на территории современной Карелии.

СК возбудил дело о геноциде в 1942 году по рассекреченным данным ФСБ
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Согласно свидетельствам узников, условия пребывания в концлагерях носили не совместимый с жизнью характер, вследствие чего за годы оккупации погибли тысячи человек, включая детей.

По итогам изучения материалов следователи дадут правовую оценку действиям финских оккупантов и их пособников.

Ранее в апреле СК завел дело об убийстве более 30 тыс. человек в Ростовской области членами Национал-социалистической немецкой рабочей партии в годы Великой Отечественной войны.

Теги: Великая Отечественная война, преступления, проверка, геноцид
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