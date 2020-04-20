СК начал проверку материалов о геноциде в Карелии в 1940-х годах

Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске, республика Карелия (Фото: Дмитрий Козлов / РИА Новости)

Следователи проводят работу по установлению новых случаев преступлений против мирного населения Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте СК России.

«По факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК России (геноцид)», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи изучают рассекреченные областным УФСБ материалы об уничтожении военнопленных и мирного славянского населения региона в концлагерях, созданных финской оккупационной администрацией на территории современной Карелии.

Согласно свидетельствам узников, условия пребывания в концлагерях носили не совместимый с жизнью характер, вследствие чего за годы оккупации погибли тысячи человек, включая детей.