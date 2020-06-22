В Петербурге после суда по делу «Сети» задержали более 20 человек

В Санкт-Петербурге около Второго Западного окружного военного суда собрались активисты, поддерживающие Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, приговоренных к заключению по делу о террористической организации «Сеть» (запрещена в России), полиция задержала более 20 человек.

Как сообщает корреспондент газеты «Коммерсантъ», всего задержали 23 человека. По данным «ОВД-Инфо», к 13:30 мск число задержанных составило 22 человек. Telegram-канал Автозак-Live сообщал о задержании 30 человек.

РБК обратился в пресс-службу Управление МВД России по Санкт-Петербургу

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