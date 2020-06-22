Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса

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Соблюдение двухметровой социальной дистанции, запрет на прикосновения к лицу, частое мытье рук и душ после прогулок. Такие рекомендации разработал Роспотребнадзор, чтобы защитить детей от коронавирусной инфекции в период снятия ограничений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Объясните детям, что грязные руки могут стать источником инфекции или болезни», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор советует рассказать детям, что не следует дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, так как это дополнительные факторы распространения инфекции.

Если нет возможности соблюдать социальную дистанцию, то стоит гулять там, где нет тесного общения, при этом надевать маски и перчатки детям старше семи лет.

«Идти с ребенком в магазин или другие общественные места — это создавать ситуацию дополнительного риска инфицирования. Детей лучше оставить дома, в крайнем случае, под присмотром на детской площадке», — говорится в сообщении.