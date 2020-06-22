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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Соблюдение двухметровой социальной дистанции, запрет на прикосновения к лицу, частое мытье рук и душ после прогулок. Такие рекомендации разработал Роспотребнадзор, чтобы защитить детей от коронавирусной инфекции в период снятия ограничений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Объясните детям, что грязные руки могут стать источником инфекции или болезни», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор советует рассказать детям, что не следует дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, так как это дополнительные факторы распространения инфекции.

Если нет возможности соблюдать социальную дистанцию, то стоит гулять там, где нет тесного общения, при этом надевать маски и перчатки детям старше семи лет.

«Идти с ребенком в магазин или другие общественные места — это создавать ситуацию дополнительного риска инфицирования. Детей лучше оставить дома, в крайнем случае, под присмотром на детской площадке», — говорится в сообщении.

После прогулки рекомендуется не просто вымыть лицо и руки с мылом, но и принять душ.

Роспотребнадзор напомнил, что дети тоже болеют COVID-19, по статистике, заболевших среди них меньше, они гораздо легче переносят болезнь. При этом среди них много бессимптомных носителей, поэтому у многих детей коронавирусная инфекция не диагностируется. Такие дети оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженными симптомами.

По данным оперативного штаба на 22 июня, всего в России выявлено 592 280 тыс. случаев, 7,6 тыс. — за последние сутки. Выздоровели 344 416 тыс.человек, 8 206 тыс. человек умерли, 95 человек умерли за последние сутки.

Глава Роспотребнадзора назвала достаточным риск второй волны эпидемии
Общество
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала достаточным риск второй волны эпидемии. При этом девять регионов России перешли на второй этап снятия ограничений, их снимают постепенно, чтобы регионам затем не пришлось возвращаться к ограничениям.

Роспотребнадзор также разработал рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений. На первом этапе разрешены прогулки и занятия спортом на воздухе, возобновляют работу непродовольственные магазины небольшой площади. На втором этапе разрешается открытие магазинов большей площади, некоторых образовательных организаций. Третий этап предполагает полную отмену всех ограничений.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, COVID-19, дети, Роспотребнадзор
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