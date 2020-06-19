Девять регионов России перешли на второй этап снятия ограничений

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В России уже девять регионов перешли на второй этап снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом, видеозапись которого публикует пресс-служба Кремля.

«Сегодня 53 региона находятся на первом этапе, девять уже перешли на второй этап», — сказала Голикова, добавив, что еще шесть российских субъектов готовы к переходу на первый этап снятия ограничений.

Вице-премьер отметила, что на первый этап отмены карантинных мер сейчас выходят те регионы, в которых распространение коронавирусной инфекции началось позже.

Голикова рассказала, что все ограничения снимают постепенно, чтобы регионам затем не пришлось возвращаться к ограничениям. При этом она не исключила, что могут возникнуть ситуации, которые потребуют дополнительных мер.