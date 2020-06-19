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Пандемия коронавируса ,  
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Девять регионов России перешли на второй этап снятия ограничений

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В России уже девять регионов перешли на второй этап снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом, видеозапись которого публикует пресс-служба Кремля.

«Сегодня 53 региона находятся на первом этапе, девять уже перешли на второй этап», — сказала Голикова, добавив, что еще шесть российских субъектов готовы к переходу на первый этап снятия ограничений.

Вице-премьер отметила, что на первый этап отмены карантинных мер сейчас выходят те регионы, в которых распространение коронавирусной инфекции началось позже.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Голикова рассказала, что все ограничения снимают постепенно, чтобы регионам затем не пришлось возвращаться к ограничениям. При этом она не исключила, что могут возникнуть ситуации, которые потребуют дополнительных мер.

Ранее, 13 июня, Голикова сообщила, что поэтапное снятие карантина происходит в 49 регионах России. 43 из них вышли на первый этап, еще шесть находятся уже на втором, говорила она тогда.

Рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19, разработал Роспотребнадзор. На первом этапе разрешены прогулки и занятия спортом на воздухе, возобновляют работу непродовольственные магазины небольшой площади. На втором этапе разрешается открытие магазинов большей площади, некоторых образовательных организаций. Третий этап предполагает полную отмену всех ограничений.

При этом в регионах в процесс отмены карантинных мер могут вноситься коррективы в соответствии с местными особенностями и эпидемиологической обстановкой.

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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
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Теги: коронавирус, Татьяна Голикова, регионы
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