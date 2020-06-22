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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19

Выборочное тестирование на коронавирус проведут среди членов избирательных комиссий в Москве перед проведением голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он отметил, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не требуется сплошное тестирование, только по необходимости.

«Выборочное тестирование точно будет. Люди смогут абсолютно безопасно прийти и высказать свою волю», — сказал Реут.

Он добавил, что перед выходом на работу все сотрудники пройдут проверку на наличие симптомов заболевания и будут измерять температуру. Заболевшие вирусом к работе допущены не будут.

Как устроено голосование о поправках в Конституцию. Что важно знать
Политика

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил сомнения в соблюдении мер безопасности на голосовании по поправкам в Конституцию.

Общенародное голосование по поправкам в Конституции пройдет в России 1 июля. Электронное голосование будет доступно для жителей двух регионов — Москвы и Нижегородской области. Как впоследствии сообщил Песков, 1 июля будет выходным днем. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус, тестирование, Мосгоризбирком
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