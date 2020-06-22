В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19

Выборочное тестирование на коронавирус проведут среди членов избирательных комиссий в Москве перед проведением голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он отметил, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не требуется сплошное тестирование, только по необходимости.

«Выборочное тестирование точно будет. Люди смогут абсолютно безопасно прийти и высказать свою волю», — сказал Реут.

Он добавил, что перед выходом на работу все сотрудники пройдут проверку на наличие симптомов заболевания и будут измерять температуру. Заболевшие вирусом к работе допущены не будут.