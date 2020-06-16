Песков исключил сомнения в соблюдении мер безопасности на голосовании

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На всероссийском голосовании по поправкам в Основной закон будут приняты все необходимые меры безопасности, забота о здоровье его участников остается в приоритете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Остается одним из приоритетов забота о здоровье и безопасности людей. И тех, кто приходит на голосование, и тех, кто организует голосование», — сказал он. Песков добавил, что у Кремля нет оснований сомневаться, что все необходимые меры будут приниматься.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на новые рекомендации Центризбиркома сообщил, что ЦИК отказалась от идеи поголовного тестирования на коронавирус членов избирательных комиссий. Теперь проводить тестирование в избиркомах будут в зависимости от региональной эпидемиологической ситуации, по решению местных главных государственных врачей.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать дистанционно.