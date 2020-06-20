Московские врачи прилетят в Забайкалье для помощи в борьбе с COVID-19

Врачи столичных поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Московские специалисты должны помочь коллегам в организации лечения пациентов с коронавирусом на дому, уточнили в департаменте.

Кроме того, столичные врачи поделятся опытом организации диагностики инфекции с помощью КТ-исследований и передадут в регион лекарства для пациентов с COVID-19, говорится в сообщении.

Согласно данным оперативного штаба, в Забайкалье коронавирус подтвердили у 2 458 человек. Число смертельных исходов с начала эпидемии составляет 40. Более 1,4 тыс. зараженных выздоровели.