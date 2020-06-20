Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 19 июн, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 19 июн, 14:12
Московские врачи прилетят в Забайкалье для помощи в борьбе с COVID-19 Общество, 21:49 Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира Бизнес, 21:20 Посол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне Политика, 21:02 «Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России Спорт, 21:01 В Мурманской области отменили карантин для въезжающих Политика, 20:53 «Роскосмос» назначил главного конструктора по разработке корабля «Орел» Технологии и медиа, 20:40 Кремль назвал предсказуемой реакцию Запада на статью Путина о войне Политика, 20:15 Адвокат сообщил о предъявлении обвинения сопернику Лукашенко Бабарико Общество, 20:10 Дюков анонсировал увеличение количества болельщиков на стадионах Спорт, 19:56 Капитан «Спартака» заявил о готовности команды оплатить штрафы за фанатов Спорт, 19:51 Власти сообщили о последствиях дождей в Москве Общество, 19:19 Театр сатиры сообщил об увольнении актера Федора Добронравова Общество, 19:05 РБК Pro: как два стартапа собрались совершить революцию на бирже Pro, 19:03 В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности Общество, 18:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

Московские врачи прилетят в Забайкалье для помощи в борьбе с COVID-19

Врачи столичных поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Московские специалисты должны помочь коллегам в организации лечения пациентов с коронавирусом на дому, уточнили в департаменте.

Кроме того, столичные врачи поделятся опытом организации диагностики инфекции с помощью КТ-исследований и передадут в регион лекарства для пациентов с COVID-19, говорится в сообщении.

Путин заявил о необходимости «задавить» коронавирус в регионах
Общество
Санкт-Петербург

Согласно данным оперативного штаба, в Забайкалье коронавирус подтвердили у 2 458 человек. Число смертельных исходов с начала эпидемии составляет 40. Более 1,4 тыс. зараженных выздоровели.

В начале июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко говорил, что Забайкальский край является одним из тех регионов, которые «вызывают тревогу» из-за ситуации с коронавирусом. Среди таких регионов министр также назвал Дагестан и Северную Осетию-Аланию.

Ранее 20 июня президент Владимир Путин заявил, что в Москве эпидемия коронавируса начала ослабевать, однако в ряде российских регионах ситуация с заболеванием остается в «достаточно острой фазе». По его словам, власти рассчитывают в ближайшее время «задавить» инфекцию в регионах, для чего должен помочь опыт московских медиков.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: пандемия, врачи, Забайкалье
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Общество
Путин заявил о необходимости «задавить» коронавирус в регионах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter