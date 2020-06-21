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Пандемия коронавируса ,  
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Во ВНИИ труда назвали главное преимущество дистанционной работы

Главное преимущество удаленной работы — возможность у соискателя при поиске вакансии выбрать не только компанию, но и регион, при этом не меняя место жительства. Об этом заявила эксперт ВНИИ труда, доктор экономических наук Ольга Забелина, передает RT.

Возможность выбрать любой регион влияет на зарплату, отметила Забелина. По ее словам, при дистанционной работе соискатель может найти вакансию с зарплатой выше, чем на аналогичной позиции в его регионе. В свою очередь, у работодателей расширяются возможности по подбору кадров нужной квалификации.

«Создаются предпосылки для выравнивания не только уровня занятости по регионам, но и оплаты труда работников равной квалификации, тем самым снижается межрегиональная дифференциация доходов», — рассказала она.

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Фото: Роман Пименов / ТАСС

Эксперт назвала и другой плюс удаленной работы. По ее словам, такая форма занятости экономит семейный бюджет, так как при работе из дома снижаются расходы на транспорт.

Также Забелина добавила, что система электронного документооборота, которая постепенно внедряется во всех регионах, будет способствовать развитию формата удаленной занятости. Она отметила, что в Госудуму уже внесли законопроект о регулировании дистанционной занятости. Согласно этому документу, в трудовом законодательстве могут появиться понятия «временная дистанционная (удаленная) работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа».

По мнению эксперта, это повысит гибкость трудовых отношений, а также обеспечит более благоприятные условия трудоустройства людей с ограниченными возможностями, родителей с малолетними детьми и тех, кто совмещает работу с учебой.

В апреле компании Ipsos провела опрос, по результатам которого меньше четверти россиян довольны удаленной работой. Недостатки в дистанционной занятости отметили 78% опрошенных. Респонденты сообщили, что им тяжело сосредоточиться дома, сложно разграничить личную жизнь и работу. Также они пожаловались на плохо оборудованное рабочее место (например, маленький экран ноутбука) и недостаток личного общения с коллегами.

Теги: удаленная работа, коронавирус
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