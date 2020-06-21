Во ВНИИ труда назвали главное преимущество дистанционной работы

Главное преимущество удаленной работы — возможность у соискателя при поиске вакансии выбрать не только компанию, но и регион, при этом не меняя место жительства. Об этом заявила эксперт ВНИИ труда, доктор экономических наук Ольга Забелина, передает RT.

Возможность выбрать любой регион влияет на зарплату, отметила Забелина. По ее словам, при дистанционной работе соискатель может найти вакансию с зарплатой выше, чем на аналогичной позиции в его регионе. В свою очередь, у работодателей расширяются возможности по подбору кадров нужной квалификации.

«Создаются предпосылки для выравнивания не только уровня занятости по регионам, но и оплаты труда работников равной квалификации, тем самым снижается межрегиональная дифференциация доходов», — рассказала она.

Эксперт назвала и другой плюс удаленной работы. По ее словам, такая форма занятости экономит семейный бюджет, так как при работе из дома снижаются расходы на транспорт.