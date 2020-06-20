«Роскосмос» назначил главного конструктора по разработке корабля «Орел»

Игорь Хамиц (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Главным конструктором по разработке пилотируемого корабля нового поколения «Орел» стал Игорь Хамиц. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Решение о назначении принял и.о. генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Озар, сообщили в пресс-службе. Назначение согласовали с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, уточнили в корпорации.

Хамиц начал работать в РКК «Энергия» в 1988 года. С 2007-го он руководит Центром проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем. Кроме того, в период работы в компании он участвовал в проектировании, подготовке и запуске модулей «Звезда» и «Пирс» российского сегмента Международной космической станции (МКС), а также работал с конструкторами Европейского космического агентства над созданием европейского автоматического транспортного корабля ATV.

Ранее разработкой корабля «Орел» руководил Евгений Микрин. Микрин умер 5 мая в возрасте 64 лет, он был заражен коронавирусной инфекцией.