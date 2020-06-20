Пандемия коронавируса , 20 июн, 15:30
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Минобороны сообщило о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Все добровольцы, которым ввели вакцину от COVID-19, чувствуют себя нормально. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
«Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что после введения вакцины добровольцы находятся под непрерывным наблюдением специалистов. После того, как будут проведены исследования и получены первичные данные о безопасности и переносимости вакцины, ее введут остальной части добровольцев.
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