Минобороны сообщило о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Фото: Минобороны РФ

Все добровольцы, которым ввели вакцину от COVID-19, чувствуют себя нормально. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после введения вакцины добровольцы находятся под непрерывным наблюдением специалистов. После того, как будут проведены исследования и получены первичные данные о безопасности и переносимости вакцины, ее введут остальной части добровольцев.

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