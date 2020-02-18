Глава ЛНР заявил о попытке Киева провести диверсию в Донбассе

Леонид Пасечник (Фото: Александр Русский / ТАСС)

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник опроверг заявления киевских властей об атаке на украинских военных у линии разграничения в Донбассе. Заявление Пасечника опубликовано на сайте Луганского информационного центра.

«Ни о каком наступлении речи не идет», — говорится в заявлении. По словам Пасечника, украинские военные «попытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР».

Он отметил, что после неудачной попытки попасть на территорию республики украинские военные обстреляли территорию ЛНР, в результате чего пострадал житель поселка Голубовское и было повреждено более десяти домов.

Ранее 18 февраля в Киеве сообщили об атаках со стороны вооруженных формирований по позициям украинских военных у населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и хутор Вольный. В сообщении утверждалось, что они пытались прорваться через линию разграничения и стреляли из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов. Украинский президент Владимир Зеленский назвал происходящее попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе и созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

