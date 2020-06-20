Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 134 тыс.

В столице от коронавируса вылечились еще 2115 человек, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб. Общее число выздоровевших пациентов с COVID-19 в Москве достигло 134 549.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил сохранить режим удаленной работы в столице «еще на некоторое время».

«Если можно, надо сохранять ближайшие недели. А может быть, даже и месяц-другой еще дополнительно, так как все равно есть еще опасность заражения», — сказал он. По его словам, это особенно важно, когда город выходит «из ковидной истории». Собянин считает, что «чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше».

Мэр отметил, что после снятия ряда ограничений, введенных из-за коронавируса, количество передвижений по городу значительно увеличилось и составляет примерно 70% от уровня, который был до пандемии. Собянин напомнил о важности соблюдения мер предосторожности, в том числе масочного режима и социальной дистанции.