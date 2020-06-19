В Москве умерли 34 человека с коронавирусом

Это минимальный показатель с начала мая. Общее число летальных исходов в городе выросло до 3565

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве за последние сутки умерли еще 34 человека, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, сообщает столичный оперативный штаб. У всех пациентов также подтвердили диагноз «Пневмония».

Это минимальный показатель с начала мая — 3 мая в столице скончались 35 инфицированных.

Общее число летальных исходов в городе выросло до 3565.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

За последние сутки в Москве выявили 1136 новых заболевших коронавирусной инфекцией. По данным штаба по состоянию на 19 июня, общее число зараженных в городе выросло до 211 921. С начала пандемии в столице вылечились 132 434 пациента.