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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли 34 человека с коронавирусом

Это минимальный показатель с начала мая. Общее число летальных исходов в городе выросло до 3565
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве за последние сутки умерли еще 34 человека, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, сообщает столичный оперативный штаб. У всех пациентов также подтвердили диагноз «Пневмония».

Это минимальный показатель с начала мая — 3 мая в столице скончались 35 инфицированных.

Общее число летальных исходов в городе выросло до 3565.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

За последние сутки в Москве выявили 1136 новых заболевших коронавирусной инфекцией. По данным штаба по состоянию на 19 июня, общее число зараженных в городе выросло до 211 921. С начала пандемии в столице вылечились 132 434 пациента.

В Москве прирост новых случаев COVID-19 за месяц сократился в четыре раза
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По данным Мосгорздрава, за месяц прирост новых случаев заболевания COVID-19 в городе сократился в четыре раза. Так, за неделю с 8 по 15 мая было выявлено 36 942 новых случаев COVID-19, за неделю с 12 по 19 июня — 8 986.

Всего в России по данным штаба за 19 июня выявлено 569 063 случая заболевания, умер 7841 человек, выздоровели 324 406 пациентов.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, Москва
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