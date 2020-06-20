Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем

Объединение Еврейской автономной области (ЕАО) с Хабаровским краем может привести к тому, что регион утратит «национальную изюминку». Об этом в интервью «РИА Новости» заявил врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

В основе любого решения властей должны лежать интересы граждан, считает он. «Поэтому сначала люди должны сказать, что они хотят: объединиться или нет», — отметил врио губернатора.

По словам Гольдштейна, за несколько месяцев работы он объехал все районы области и убедился, что людям для жизни нужен комфорт, в том числе качественные изменения в медицине, образовании, соцзащите, удобное жилье и достойно оплачиваемая работа. «А любое объединение не факт, что даст этот комфорт», — считает он.

До 1993 года Еврейская АО входила в состав Хабаровского края.