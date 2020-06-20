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Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем

Объединение Еврейской автономной области (ЕАО) с Хабаровским краем может привести к тому, что регион утратит «национальную изюминку». Об этом в интервью «РИА Новости» заявил врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

В основе любого решения властей должны лежать интересы граждан, считает он. «Поэтому сначала люди должны сказать, что они хотят: объединиться или нет», — отметил врио губернатора.

По словам Гольдштейна, за несколько месяцев работы он объехал все районы области и убедился, что людям для жизни нужен комфорт, в том числе качественные изменения в медицине, образовании, соцзащите, удобное жилье и достойно оплачиваемая работа. «А любое объединение не факт, что даст этот комфорт», — считает он.

До 1993 года Еврейская АО входила в состав Хабаровского края.

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Александр Цыбульский

Вопрос об объединении регионов выносится на референдум на обеих территориях. В случае, если граждане поддерживают инициативу, президент вносит в Госдуму конституционный законопроект об образовании нового региона. После принятия документа вносятся изменения в ч. 1 ст. 65 Конституции, определяющую состав Российской Федерации.

13 мая меморандум о намерении объединить регионы подписали главы Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Процесс слияния они связали с претензиями на участие в федеральных программах развития. Один из источников РБК объяснял, что объединение выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов.

Теги: Еврейская автономная область, Хабаровский край
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