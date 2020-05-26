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Политика ,  
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Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов

Главы Архангельской области и НАО после совещания у Юрия Трутнева заявили, что не будут торопиться с референдумом об объединении. Сам процесс слияния они связывают с претензиями на участие в федеральных программах развития
Александр Цыбульский
Александр Цыбульский (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель. Об этом он заявил после совещания, которое провел вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает «РИА Новости».

Цыбульский заявил, что задачи провести референдум об объединении с Ненецким автономным регионом непременно в единый день голосования, 13 сентября, или в какую-то другую определенную дату не стоит. Решение о том, состоится ли само объединение, будут принимать сами жители.

«Важнейшая задача — запустить социально-экономическую программу развития регионов, претендовать на вхождение в крупные федеральные программы и проекты. Если в последующем реализация программы развития потребует объединения, то это в любом случае будут определять жители», — сказал он.

Меморандум, в котором было зафиксировано решение властей области и НАО о запуске процесса объединения, не означает, что оно обязательно состоится, добавил Цыбульский. «У нас нет таких полномочий, ни у меня, ни у Юрия Васильевича (Бездудного, врио главы НАО. — РБК). Такие решения могут приниматься только жителями наших регионов. Мы действительно подписали этот меморандум, но подписали его для того, чтобы сегодня можно было совместно приходить в правительство, к руководству страны, и говорить о том, что мы видим экономический потенциал совместного развития наших регионов», — объяснил он.

После совещания Бездудный опубликовал пост на своей странице «ВКонтакте», в котором также заявил, что разговоры о референдуме об объединении преждевременны и окончательного решения нет. Он пояснил, что запуск процесса слияния имеет исключительно экономическую подоплеку: его обсуждение покажет, в каком формате регионам лучше участвовать в программах развития Арктики.

«Общая позиция — спешка в таком серьезном вопросе не нужна! Полностью ее разделяю. Многие пытаются вывести тему в политическую плоскость. Но с таким подходом не согласен — это исключительно экономический вопрос. И звучит он так: должна ли речь идти о создании мегасубъекта или же об участии в глобальном федеральном проекте по развитию Арктики в качестве нескольких субъектов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести большую работу, аккуратно взвесить все за и против», — написал он.

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Александр Цыбульский

13 мая главы Цыбульский и Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Один из источников РБК объяснял, что объединение выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов.

Помимо перераспределения финансовых потоков эксперты также указывали на политическую причину объединения. «Архангельску, думаю, также хотят поменять повестку: вместо протестного, раскачавшего систему Шиеса — объединение регионов», — говорила политолог Екатерина Курбангалеева.

Теги: Архангельская область, НАО
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