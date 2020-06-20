В МВД сообщили об увеличении количества фальшивых пятитысячных купюр

Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. руб., выявленных в Москве с начала года, выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по столице.

«Самой часто подделываемой денежной купюрой на территории московского региона остается купюра Банка России номиналом 5 тыс. руб.», — сообщили в ГУ МВД. По данным ведомства, за пять месяцев 2020 года было выявлено 6,4 тыс. фальшивых купюр этого номинала, а за тот же период прошлого года — 5,5 тыс.

При этом в полиции сообщили, что с начала текущего года в Москве изъяли 8,6 тыс. поддельных денежных купюр в рублях и в иностранной валюте. Таким образом, на поддельные купюры в 5 тыс. руб. приходится примерно две третьи от всех фальшивых денег.

В иностранной валюте столичные фальшивомонетчики чаще всего подделывают купюры $100 и €50.