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В МВД сообщили об увеличении количества фальшивых пятитысячных купюр

Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. руб., выявленных в Москве с начала года, выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по столице.

«Самой часто подделываемой денежной купюрой на территории московского региона остается купюра Банка России номиналом 5 тыс. руб.», — сообщили в ГУ МВД. По данным ведомства, за пять месяцев 2020 года было выявлено 6,4 тыс. фальшивых купюр этого номинала, а за тот же период прошлого года — 5,5 тыс.

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Фото: Петр Чернов / Global Look Press

При этом в полиции сообщили, что с начала текущего года в Москве изъяли 8,6 тыс. поддельных денежных купюр в рублях и в иностранной валюте. Таким образом, на поддельные купюры в 5 тыс. руб. приходится примерно две третьи от всех фальшивых денег.

В иностранной валюте столичные фальшивомонетчики чаще всего подделывают купюры $100 и €50.

Как сообщили в МВД в начале года, в целом по России самыми популярными для подделки были банкноты номиналом 5 тыс. и 1 тыс. руб. Среди иностранных банкнот фальшивомонетчики чаще всего подделывали купюры по $100 и €500.

В феврале 2019 года ЦБ также сообщал, что наиболее часто подделываемой купюрой в России стала банкнота в 5 тыс. руб. Второй по популярности стала банкнота в 1 тыс. руб., при этом такие купюры подделывали в три раза реже. На третьем месте по количеству фальшивых купюр оказалась пятисотрублевая банкнота.

Теги: Москва, МВД, фальшивые купюры
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